Расплавленный металл и разбитые здания: в Днепре показали последствия ракетного удара оккупантов (фото)

Оккупанты, которые накануне вечером выпустили по Днепру ракету "Искандер" и разрушили городское транспортное предприятие, отчитываются, что нанесли удар по цеху сбора тактических ракет.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Это все, что осталось от АТП в Днепре, которое еще вчера перевозило горожан. Российский "Искандер" разрушил мирное предприятие. В своем отчете Минобороны страны-террористки отчиталось, что уничтожило в Днепре цех по сбору украинских тактических ракет. Такие запущенные болезни успешно лечит только ВСУ”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, что автобусы как раз вернулись после смены в депо, когда произошел удар "Искандера", за ним поднялся огромный столб огня.

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