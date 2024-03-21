"Расплывчатый" мирный план Трампа не поможет Украине – The Washington Post

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который уже занимал этот пост в прошлом, транслирует очень "расплывчатую позицию" в отношении Украины. Несмотря на то, что Трамп сейчас не занимает выборную должность, а только пытается вернуться в президентское кресло, его политика оказывает сильное влияние на многих республиканцев.

О том, как влияет политическая ситуация в США на ход войны в Украине, пишет The Washington Post.

Позиция Трампа и задержка помощи от США

Сторонники бывшего президента уже заблокировали на несколько месяцев выделение помощи Украине в Конгрессе, что привело к огромному дефициту боеприпасов на поле боя. И хотя в последнее время появились признаки, что США смогут скоро найти выход из этого тупика, будущее остается туманным в случае возможной победы Трампа на президентских выборах осенью 2024 года.

Кандидат-республиканец Трамп лишь в общих чертах представил свою позицию, заявив в прошлом году, что сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров и достичь мирного соглашения "за 24 часа". При этом он не уточнил, сможет ли Россия сохранить власть на оккупированных украинских территориях, что вызвало критику с украинской стороны, а президент Владимир Зеленский призвал его "не терять времени" и обнародовать свой мирный план.

Недавно Трамп раскритиковал помощь Украине, которую оказывают США, назвав ее "бесконечным потоком американских сокровищ", и предложил отправлять Украине оружие и боеприпасы в долг.

"Его [оружие — ред.] можно дать взаймы на чрезвычайно выгодных условиях, например, без процентов и на неограниченный срок, но, тем не менее, это кредит", – написал Трамп в социальной сети Truth Social 10 февраля.

Бывший президент подчеркнул, что, если страна "когда-нибудь разбогатеет" деньги придется вернуть.

Это предложение поддержали некоторые республиканцы, в том числе сенатор Линдси Грэм, который прилетел на этой неделе в Киев для встречи с Зеленским.

"Я сообщил ему, что, учитывая кризис на южной границе Соединенных Штатов и наш огромный долг, идея президента Трампа о превращении помощи Соединенных Штатов в беспроцентный кредит является наиболее вероятным сценарием развития событий", – заявил Грэм после встречи в понедельник.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с Трампом во Флориде, представил его "план помощи" в еще более невыгодном для Украины свете.

"Он не даст ни копейки на украинско-российскую войну, а европейцы не способны финансировать эту войну самостоятельно. Поэтому война закончится", — заявил Орбан.

Законопроект, который предусматривает выделение помощи Украине, был поддержан в Сенате, но застрял в Палате представителей США. Спикер-республиканец Майк Джонсон отказался вынести его на голосование, несмотря на большую поддержку, в том числе среди республиканцев.

По мнению многих политиков и экспертов, Джонсон делает это в угоду Трампу, за что в некоторых западных СМИ спикер получил прозвище "пудель Дональда".

Ситуация на украинском фронте в условиях дефицита помощи

Эти распри в Конгрессе США ощущаются на украинском фронте уже несколько месяцев. В декабре прошлого года издание уже писало, что ВСУ испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов и средств ПВО. А через несколько месяцев Украина была вынуждена отступить из Авдеевки.

Европа пытается заполнить пробел, образовавшийся из-за задержки помощи от США, но ее возможности сегодня не могут сравниться с американским потенциалом.

Анализ, проведенный правительством Эстонии, показал, что вся Европа может за месяц произвести около 50 тысяч артиллерийских снарядов. При этом в Украине говорят, что ВСУ нужно не менее 200 тысяч снарядов, чтобы эффективно противостоять врагу.

Издание пишет, что если Украина в ближайшее время не получит необходимую помощь, ее ждет коллапс на фронте.

"Даже если Украина переживет этот шторм, будет потеряно бесчисленное количество жизней. Даже если помощь будет возобновлена ​​в ближайшее время, уже ощущаемые потери невозможно сгладить", – пишет WP.

Мирослава Лузина, переводчик и независимый политический консультант, заявила, что цена действий Джонсона и блокировки законопроекта в Палате представителей – это человеческие жизни.

"Он является причиной гибели большего количества людей на линии фронта, за линией фронта и на оккупированных территориях", – подчеркнула Лузина в комментарии журналистам издания.

В статье также подчеркивается, что мирный план Трампа вполне может не только не улучшить ситуацию, а спровоцировать дальнейшее кровопролитие, так как по всем признакам, Россия не собирается останавливать войну, а цель ее остается прежней – "превратить Украину в кастрированное государство, постоянно уязвимое для российской военной агрессии".

"Если все это является частью плана, то он определенно не направлен на мир. Борьба за Украину стала не более мирной, а более отчаянной — и Трампу для этого даже не понадобилось вернуться в Белый дом" – резюмирует The Washington Post.

Читайте также:

Трамп сделал заявление о НАТО и добавил требование для Европы

Трампу грозит конфискация имущества: почему бывший президент до сих пор не внес залог 454 миллиона долларов

Трамп ответил, даст ли Путину оккупировать Украину, или поможет ей с оружием