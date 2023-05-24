Расправа над разработчиками "Кинжалов" в России: Reuters узнало, какой стране "сливали" секретные данные

Директор ведущего российского научного института Александр Шиплюк, арестованный по подозрению в государственной измене вместе с двумя другими разработчиками гиперзвуковых ракет, обвиняется в передаче секретных данных Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с делом.

Директор Сибирского института теоретической и прикладной механики С.А. Христианович Александр Шиплюк подозревается в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году, сообщили источники.

56-летний мужчина заявляет, что он невиновен и настаивает на том, что информация, о которой идет речь, не была секретной и находилась в свободном доступе в Интернете, по словам людей, которых Reuters решил не называть, чтобы обеспечить их безопасность.

"Он уверен в том, что информация не была тайной, а также в своей невиновности", — сказал один из них.

О характере обвинений против директора Института, арестованного в августе прошлого года, ранее не сообщалось. Связь с Китаем сделает Шиплюка последним в ряде российских ученых, арестованных в последние годы за вероятную передачу секретов Пекину.

Отвечая на вопрос о выдвинутых ученым Института обвинениях, а также о предыдущих делах о государственной измене, связанных с Китаем, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецслужбы внимательно следят за возможными делами, связанными с "изменой родины".

"Это очень важная работа", — добавил он. "Это происходит постоянно и вряд ли здесь можно говорить о каких-то тенденциях".

Служба безопасности ФСБ не ответила на запросы комментариев.

Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос об обвинениях в том, что Пекин нацелился на российских ученых для получения конфиденциальных исследований, ответило, что китайско-российские отношения базируются на внеблоковости, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны.

"Это принципиально отличается от того, что некоторые военные и разведывательные альянсы собрали воедино на основе своего менталитета времен холодной войны", — добавили в министерстве.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия является мировым лидером в области гиперзвуковых ракет — передового оружия, способного нести полезную нагрузку со скоростью, что в 10 раз превышает скорость звука, чтобы пробить системы противовоздушной обороны.

Дела Института, а также предыдущие аресты за государственную измену свидетельствуют о том, что Москва пристальна к потере любого технологического преимущества, включая Китая — союзника, на политическую и торговую поддержку которого она все больше возлагается после начала своего вторжения в Украину 15 месяцев назад .

В прошлом году лазерный специалист Дмитрий Колкер был арестован в Сибири по обвинению в государственной измене, но спустя два дня скончался от рака. На прошлой неделе его адвокат Александр Федулов сообщил агентству Reuters, что Колкер обвиняется в передаче секретов Китая, и семья ученого отрицает эти обвинения.

Александр Луканин, ученый из сибирского города Томск, был арестован в 2020 году по подозрению в передаче технических секретов Пекину, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС. В прошлом году его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

В 2020 году ученого Валерия Митько, возглавляющего Арктическую академию наук в Санкт-Петербурге, также обвинили в передаче секретов Китая, куда он регулярно ездил с лекциями, сообщало тогда ТАСС. Он умер два года спустя в возрасте 81 года, находясь под домашним арестом.

"Очень серьезные обвинения"

На фоне событий в Украине российский парламент в прошлом месяце проголосовал за повышение максимального наказания за государственное предательство до пожизненного лишения свободы с 20 лет. Во вторник, 23 мая, глава комитета по безопасности нижней палаты российского парламента поддержал законопроект об усилении доступа к государственной тайне, заявив, что 48 россиян были осуждены за государственную измену в период с 2017 по 2022 год.

Дела Шиплюка и двух его коллег из Института — Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева — вполне секретны и будут рассматриваться в закрытом режиме. В среду, 24 мая, в Санкт-Петербурге должно было состояться слушание дела Маслова — первого из трех, арестованных в июне прошлого года.

Звегинцев был задержан в прошлом месяце. На прошлой неделе расследования по трем ученым попали в заголовки мировых СМИ, когда их коллеги из Института подписали открытое письмо в их поддержку, жалуясь на то, что ученые не могут выполнять свою работу, если они рискуют быть арестованными за написание статей или выступления на международных конференциях.

В письме отвергнута идея, что трое могли раскрыть секреты, отметив, что все материалы, которые они опубликовали или представили, были тщательно проверены, чтобы убедиться, что они не были засекречены.

Спикер Кремля Песков, которого на прошлой неделе спросили журналисты об открытом письме, сказал: «Мы действительно видели это обращение, но российские спецслужбы над этим работают. Они выполняют свою работу. Это очень серьезные обвинения”.

Институт, расположенный в Академгородке близ города Новосибирска, сообщает на своем веб-сайте, что он зарегистрирован как часть военно-промышленного комплекса России. Институт имел широкие международные связи, включая контакты с компаниями, университетами и исследовательскими центрами по всему миру, согласно онлайн-документу 2020 года, в котором описана его работа.

Среди перечисленных учреждений был Китайский аэродинамический научно-исследовательский центр, на сайте которого размещено несколько публикаций, посвященных экспериментальным прорывам, связанным с истребителями и гиперзвуковыми ракетами.

На сайте директором центра Ван Сюньань. По данным двух официальных сайтов местного самоуправления Китая, Ван является генерал-майором Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Обзор Reuters общедоступных китайских научных статей показывает, что в последние годы исследователи центра являются соавторами десятков статей вместе с коллегами, работающими в институтах, управляемых непосредственно НОАК.

"Шокированный и напуганный"

Агентство Reuters опросил двух американских ученых, один из которых знал Маслова, а другой — Шиплюка. Они сказали, что русские были честными учеными, хотя их область исследования была деликатной из-за военного применения.

Стюарт Лоуренс, профессор аэрокосмической инженерии в Университете Мэриленда, сказал, что встречался с Шиплюком дважды, в том числе на конференции в Туре, Франция в 2012 году, где российский ученый выступал с докладом вместе с Масловым.

«Я был шокирован и напуган, узнав его арест, — сказал Лоуренс, который в последний раз обменивался электронными письмами с Шиплюком в январе 2021 года. — Его очень уважали в своей сфере».

Джордж Накузи, старший аэрокосмический инженер RAND Corp, сказал, что в течение последних нескольких лет Китай "догонял" США и Россию по гиперзвуковым технологиям.

Он подчеркнул, что трое арестованных россиян участвовали только в одном элементе работы, необходимой для создания гиперзвуковой ракеты, процесса, включающего интеграцию датчиков, навигационных систем и силовой установки.

"Это длинный путь. Простое проведение фундаментальных исследований не позволит вам получить ракету», — сказал Накузи.

Напомним, впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом. Несмотря на заявления Кремля, что это невозможно, в США подтвердили эту информацию, подчеркнув, что ракету сбил ЗРК Patriot.

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал". Все боеприпасы летели в Киев.

По данным британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

Читайте также: