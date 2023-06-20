Распространение радиации и миллион пострадавших: эколог — о худшем сценарии в случае теракта на ЗАЭС

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия может устроить теракт на Запорожской АЭС. Эколог Татьяна Тимочко сообщила, что последствия взрыва на электростанции могут быть катастрофическими, гораздо хуже, чем это было в Чернобыле.

Об этом сообщают "Факты".

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила, что если оккупанты совершат аварию на ЗАЭС, то это может походить на аварию на японскую электростанцию Фукусима или на АЭС Три-Майл-Айленд в США.

Эколог подчеркнула, что Запорожская АЭС является самой большой в Европе, там работает реакторы типа ВВЭР-1000 (водо-водяной). В общей сложности на ЗАЭС есть 6 энергоблоков, из которых работает только три.

Татьяна Тимочко отметила, что в шести реакторах Запорожской АЭС, а также в хранилище отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок, что гораздо больше, чем было в Чернобыльской АЭС. Она объяснила, что самые плохие последствия возникнут, если российские войска пробьют оболочку во всех энергоблоках Запорожской АЭС, зацепив реактор.

Также эколог указала на возможные последствия теракта:

Зона отчуждения составит около 30 тыс. кв. км.

Площадь потенциально загрязненной территории – 2 млн кв. км .

. Территория Запорожской области может оказаться непригодной для жизни на сотни лет.

Пострадать из-за заражения радиацией может до 1 миллиона человек , погибнуть – в десятки раз больше, чем это было из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

, погибнуть – в десятки раз больше, чем это было из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Днепр, Черное и Азовское моря могут оказаться загрязненными.

Из-за предполагаемого теракта на ЗАЭС могут пострадать также жители соседних государств.

"Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым", – отметила Татьяна Тимочко.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Запорожская атомная электростанция была дополнительно заминирована.

Также советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о наличии рисков для захваченной Запорожской АЭС, комментируя вероятность ее подрыва российскими оккупантами.

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