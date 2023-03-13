"Распространял антиукраинские материалы": СБУ разоблачила вражеского агента во Львовской области

Гражданин Российской Федерации активизировался во Львовской области после начала полномасштабного вторжения России и распространял антиукраинскую агитацию.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России, как на территории Львовской области проводил интернет-агитацию, призывая к свержению государственного устройства в Украине, а также поддерживал российскую агрессию.

Сообщается, что мужчина активизировался после начала полномасштабного вторжения России в Украину и распространял антиукраинскую агитацию в соцсетях, сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что мужчина оправдывал военные преступления России, поддерживал нарративы страны-агрессора и призывал к свержению существующего строя в Украине.

"Также распространял дискриминационные материалы по разным национальным меньшинствам, проживающим на территории нашего государства и пропагандировал нарратив врага, что Мариуполь — "российский город", который должен находиться в составе России", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства была обнаружена компьютерная техника с поличным. Следователи сообщили мужчине о подозрении, продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала жителя Синельниковского района Днепропетровской области, который собирал разведданные об обороне региона и передавал их российским спецслужбам.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ задержала коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в Приднестровье.

Также ранее сообщалось, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.

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