Распространяла фейки об армии: в России объявили в розыск известного блоггера Нику Белоцерковскую

Блогер и основательница петербургского журнала "Собака.ru" Вероника Белоцерковская объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

В СК РФ сообщили, что Белоцерковская публиковала в соцсетях сообщения, содержащие "ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, во время проведения специальной военной операции".

Об этом пишут "РИА-Новости".

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Белоцерковской по статье 207.3 УК РФ о "распространении фейков" о действиях вооруженных сил. Все потому, что с начала войны уроженка Одессы писала о том, что происходит в Украине, особенно о резне в Буче, неоднократно отмечала, что черпает информацию не из официальных российских источников, а от своих украинских знакомых и беженцев, нашедших убежище в ее доме во французском Провансе.

Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по новой статье о "фейках" о российской армии. Аналогичные дела были возбуждены против журналиста Александра Невзорова, бывшего издателя "Медузы" Ильи Красильника и политика Владимира Кара-Мурзы.

Напомним, что в Санкт-Петербурге суд признал, что цитата Путина дискредитирует российскую армию. Суд признал виновным по статье о дискредитации российской армии местного жителя Артура Дмитриева, вышедшего на одиночный пикет с плакатом антивоенного содержания, на котором было написано: "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы".

Российские блоггеры приобщаются к армии пропагандистов РФ, продавая свое мнение - "Ночная варта"

Читайте также: