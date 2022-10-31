Распространяли антиукраинские материалы: СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП (фото)

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов.

Служба безопасности Украины провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, причастного к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной вражды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

У фигурантов дела обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московского патриархата Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов.

"Эти материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. Автор одной из книг – Андрей Новиков, экс-секретарь Одесской епархии УПЦ МП, выехавший в 2014 году в Россию. Сейчас он ведет собственный Телеграмм-канал, где продвигает российские нарративы", — говорится в сообщении.

Церковь и война

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) активно поддерживает войну России против Украины и лично Владимира Путина.

Он также заявил, что все мобилизованные россиянам, которые погибнут в Украине, получат вечную жизнь в раю.

Луганские епископы УПЦ МП встретились с предводителем "ЛНР", заявив, что общение с террористом "прошло в теплой атмосфере единства и взаимопонимания".

Также в Лимане, недавно уволили ВСУ, семья священника УПЦ МП встречала российских военных с хлебом и солью.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

В Иркутской области священник "сдал" ФСБ оказавшийся местным депутатом прихожанина за то, что тот поставил в церкви свечу за Украину.

Еще один священник в России порекомендовал женщинам "больше рожать, чтобы отправлять детей на войну".

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