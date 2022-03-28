Распространяли панику и пытались дестабилизировать ситуацию: СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм

Враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

С начала войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине. "Армии ботов" распространяли фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.

Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах. Во время обысков правоохранители обнаружили:

свыше 100 комплектов GSM-шлюзов;

почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;

ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;

черновую бухгалтерию.

По данным фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины.

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