"Распятые батюшки": российские пропагандисты придумали новую абсурдную "пугалку"

Оккупанты не могут прожить ни одного дня не придумывая чепуху.

Российские пропагандисты прибегли к новым "пугакам" — теперь по своим каналам они распространяют фейки не о "распятом мальчике", а о "распятых батюшках" и "исчезающих детях" в Бердянске, Донецке и Луганске.

Об этом на своей странице в соцсети написал блоггер "Фашик Донецкий".

Как отмечается, пропагандисты распространяют по Сети видео, на котором женщина в военной форме уверяет в том, что украинские военные якобы совершали "зверства". А происходили они, что интересно, в оккупированных РФ с 2014 года Донецке и Луганске, а уже позже – в Бердянске Запорожской области.

"Вчера я буквально была в храме – здесь, в Бердянске. Мне рассказывали, как действуют методы устрашения. Об этом мне говорили и в Донецке, в Луганске. Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем похороненных людей в прудах под Донецком, мы знаем исчезающих детей, мы все знаем. Это страшные методы, после которых нормальный человек любой, у которого нет оружия в руках — он, естественно, начинает закрываться и просто... Ей остается только ждать", — сказала пропагандистка.

Забавно, что даже ее коллега удивилась ее выражениям. В то же время украинцы в комментариях начали страстно обсуждать новый фейк россиян.

Напомним, что Данилов отреагировал на слова Воллеса о "недостаточной благодарности" Украины.

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