"Рассчитали направление и поставили камеры": военный рассказал, как РФ подготовилась к контрнаступлению ВСУ

Оккупационная армия России была подготовлена к контрнаступлению Вооруженных сил Украины в 2023 году. В то же время Украина не учла несколько важных факторов.

Об этом в интервью УП рассказал бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

Он отметил, что россияне готовились, укрепляя свою оборону на оккупированных украинских территориях. Враг провел анализ и предусмотрел действия украинских военных.

"Россияне очень правильно рассчитали направление удара, очень грамотно построили оборонительные сооружения. Более того, уже когда была в мае предварительная артподготовка перед наступлением, они продолжали под огнем элементарно делать бетонные капониры (фортификационное сооружение, обеспечивающее ведение флангового или продольного огня ред.). Мы не просчитали, что россияне подготовились ко всему. Они даже камеры поставили по направлению наступления и элементарно видели движение отдельных подразделений", — рассказал офицер ВСУ.

По словам Мельника, первоначальной задачей его подразделения было обойти Роботино и Новопрокоповку Запорожской области с восточного фланга, прорвавшись в глубину оборонительных порядков противника на 12-14 километров. Впрочем, не было учтено несколько факторов.

"Изначально американцы, а, возможно, и наши, не учитывали фактор авиации. То есть во время всех учений авиации не было. Вторая история – это то, что еще на учениях в Германии стало понятно: если не разделить пехоту и бронегруппы, это приведет к большим потерям. И, я вам скажу, что когда нужно было добивать штурмом Роботине, все равно мы к этой тактике пришли", — отметил он.

Подразделение Николая Мельника было готово к боевым действиям эмоционально. Командир не скрывал сложности задачи, поэтому заранее назначил ответственных за командование ротой, если он в бою выпадет.

"Считаю, что моя рота выполнила поставленные перед ней задачи не до конца. Но до конца их невозможно было выполнить, потому что если бы мы продолжали наступление того дня, мы бы еще больше оторвались от флангов, и нам бы была хана", — пояснил офицер ВСУ.

Николай Мельник также сравнил уровень военных учений за границей и на полигоне в Ровенской области.

"Это – земля и небо! Американцы реально учат, а у нас, мне кажется, задача просто задолбать солдата, чтобы он скорее захотел пойти воевать, чтобы просто еще раз не пережить Ровенский полигон", — резюмировал военный ВСУ.

Напомним, военная Алина Михайлова откровенно высказалась о контрнаступлении и заявлении о Крыме: "Вы держите народ Украины за идиотов?"

Читайте также: