Рассекреченные детали уничтожения крейсера "Москва" – США были шокированы атакой

Крейсер «Москва» / © http://nikvesti.com

Реклама

Американские чиновники разозлились, когда Украина успешно нанесла удар по российскому крейсеру «Москва».

Об этом говорится в расследовании NYT по поводу роли американцев в украинских операциях против России.

Как пишет издание, эта атака разозлила некоторых американских политиков, потому что «украинцы не предупредили их об этом». Также они удивились, что у Украины были ракеты для такого поражения.

Реклама

В то же время удар по крейсеру вызвал панику, потому что администрация тогдашнего президента США Байдена не собиралась позволить Украине атаковать «столь мощный символ российского могущества».

Ракетный крейсер «Москва» был крупнейшим кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к трем кораблям дальнего океанического плавания проекта 1164 г. «Атлант», которые были созданы для уничтожения авианосных групп противника.

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину корабль участвовал в захвате острова Змеиный: был командным пунктом в ордере с фрегатом «Адмирал Эссен» и патрульным кораблем «Василий Быков», выполнявшим блокаду.

13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по российскому крейсеру удар крылатыми ракетами «Нептун» в районе острова Змеиный.

Спустя несколько часов, уже 14 апреля, о пожаре на борту крейсера объявило Минобороны РФ. В сообщении говорилось, что из-за пожара на борту крейсера сдетонировал боезапас. Причины пожара в ведомстве не назвали, заявив лишь, что он устанавливается.

Впоследствии Министерство обороны России сообщило, что крейсер затонул во время буксировки в порт назначения.