Расселял оккупантов в помещениях предприятий: в Чернобаевке СБУ задержала предателя

В Чернобаевке Херсонской области Служба безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий задержала вражеского приспешника, который по указанию гауляйтера Турулева расквартировал в поселке оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предателем оказался житель Чернобаевки, после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"Для этого предложил свою «помощь» бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который сейчас скрывается в захваченных районах юга Украины. Именно за "протекцией" гауляйтера кремля его назначили руководителем так называемого "коммунального предприятия", – сообщает СБУ.

Предатель занимался расквартированием личного состава оккупационных группировок России в помещениях местных предприятий. Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков.

Также сообщается, что на территории собственного предприятия он сохранял "гумпомощь" из России, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме.

После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в России. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели Украины

С начала полномасштабной войны правоохранительные органы продолжают устанавливать личности людей, добровольно пошедших на сотрудничество с российскими захватчиками.

Так, недавно в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.

В Киеве перед судом предстанет 49-летняя работница одного из центров предоставления административных услуг столицы. Чиновница призвала к захвату государственной власти.

А в Херсоне задержали еще двух работников пенитенциарной службы. Им сообщили о подозрении в государственной измене – после захвата города они перешли на сторону врага.

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