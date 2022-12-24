Расселял оккупантов в помещениях предприятий: в Чернобаевке СБУ задержала предателя

Вражеский приспешник расквартировал в Чернобаевке оккупантов.
В Чернобаевке Херсонской области Служба безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий задержала вражеского приспешника, который по указанию гауляйтера Турулева расквартировал в поселке оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предателем оказался житель Чернобаевки, после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.
"Для этого предложил свою «помощь» бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который сейчас скрывается в захваченных районах юга Украины. Именно за "протекцией" гауляйтера кремля его назначили руководителем так называемого "коммунального предприятия", – сообщает СБУ.
Предатель занимался расквартированием личного состава оккупационных группировок России в помещениях местных предприятий. Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков.
Также сообщается, что на территории собственного предприятия он сохранял "гумпомощь" из России, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме.
После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в России. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Коллаборанты и предатели Украины
С начала полномасштабной войны правоохранительные органы продолжают устанавливать личности людей, добровольно пошедших на сотрудничество с российскими захватчиками.
Так, недавно в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.
В Киеве перед судом предстанет 49-летняя работница одного из центров предоставления административных услуг столицы. Чиновница призвала к захвату государственной власти.
А в Херсоне задержали еще двух работников пенитенциарной службы. Им сообщили о подозрении в государственной измене – после захвата города они перешли на сторону врага.
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