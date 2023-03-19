Рассеянный склероз и инфаркт миокарда: военный медик – о мобилизации непригодных к службе

По его словам, в воинскую часть могут попасть люди, которым "совершенно нечего делать в армии".

В Украине идет мобилизация военнообязанных лиц. В ходе мобилизационных мероприятий возник ряд проблем. В частности, иногда военно-врачебные комиссии (ВВК) могут признать пригодным к военной службе человека, который совсем не подходит к этому по состоянию здоровья.

О таких случаях рассказал Александр – фельдшер медпункта одной из воинских частей, воюющих на востоке, сообщает ZN.ua.

По его словам, часто бывает, что привозят новомобилизованных, которые вообще не проходили ВВК.

Например, недавно в Александр в подразделение попал человек, который за месяц до этого перенес инфаркт миокарда.

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"Мужчина даже начал проходить ВВК, а затем его приказом погнали прямо на "ноль", где он с этим должен был воевать. Однажды надел броник — и получил нестабильную стенокардию. Слава богу, я знал, что с этим делать. Быстро сняли тот броник, дали нитроглицерин, зафиксировали и приказом командира направили на ВВК, чтобы человека списали. Но вот такое свинство, когда к нам приезжают люди, которым абсолютно нечего делать в армии, ужасно выбешивает всех — и медицинскую службу, и боевую часть", — рассказал военный медик.

Также он припомнил историю, когда на ВВК не обнаружили человека с рассеянным склерозом.

"Мужчина зачем-то скрыл свой диагноз. Когда уже был ранен и заболевание начало прогрессировать, никто не мог понять, что происходит. Кто-то думал: возможно, "косит". А потом выплыл диагноз", — отметил медик.

Как утверждает Александр, бойцов с ампутацией рук и ног очень часто не списывают сразу, а пишут им: "С пересмотром через шесть месяцев". Хотя ни рука, ни нога у них не отрастет.

Проблема "ограниченно пригодных"

Кроме того, медик рассказал о проблемах с такой категорией военнообязанных, как "ограниченно пригодный" к военной службе

По его словам, согласно правилам, ограниченно пригодных нельзя ставить "на ноль". Но на практике иногда случается такое, что у командира все отделение ограничено пригодных.

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"То есть проблема ограниченно пригодных — сейчас самая большая проблема армии. Их невозможно из армии забрать. Невозможно куда-то перевести, потому что говорят: "У нас все ограниченно пригодные. Куда мы всех переведем? Что хотите, то и поступайте с ними". Но с ограниченно пригодными невозможно полноценно воевать. Реально в определенных обстоятельствах они могут стать бедой для своих побратимов", — пояснил Александр.

Он привел пример бойца с болезнью Рейно (характеризуется симметричными двусторонними приступообразными спазмами артерий пальцев кисти, реже стоп и проявляется бледностью, болями и парестезиями. — Ред.), которого также мобилизовали.

"Слава богу, мы смогли его избавиться еще до того, как батальон уехал на "ноль". Но это была целая история. Человек реально не может носить берцов, хромает на обе ноги, операция, раны гноятся. В конце концов написали ему "ограниченную пригодность", — жалуется медик.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчину задержали на блокпосту и мобилизовали. Сам новомобилизованный пожаловался адвокату, что к нему якобы применяются пытки.

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