Расширение программы "Контракт 18-24": кто из военных получит 1 миллион гривен

Проект «Контракт 18-24» распространили на новые категории военнослужащих

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18-24» . Теперь он распространяется на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих присоединиться к войску по этим направлениям, утверждена отдельная форма контракта.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Особенности контракта для операторов БПС

Контракт для операторов беспилотных систем будет заключен на 2 года. Обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

"Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев", - пояснили в Минобороны.

Подготовка будет включать в себя базовую общевойсковую подготовку (до 45 суток), профессиональную подготовку (от 5 до 60 суток) и курс адаптации в воинской части (14 суток).

Механизм выплаты единовременного денежного пособия для добровольцев на должности БПС сохраняется:

200 000 грн - одновременно с подписанием контракта.

300 000 грн - после прохождения подготовки.

500 000 грн - после завершения двухлетнего контракта при условии его выполнения.

Дополнительно министр обороны может своим решением увеличивать размер единовременного пособия, исходя из имеющегося фонда.

Дополнительные выплаты и льготы

Принятые изменения также расширяют список категорий военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн. грн.

«Речь идет о тех, с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединились к войску и служили на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях», — отмечает Минобороны.

Эта норма распространена на срочников, заключивших контракт после начала полномасштабной агрессии, а также на военнослужащих, аттестованных к присвоению офицерского звания.

Участники проекта также получают льготы, в частности, возможность привлечения ипотеки под 0%, бесплатное образование по госзаказу, социальный пакет и медицинское обеспечение. После выполнения условий контракта они имеют право на отсрочку от призыва на год и право свободного выезда за границу. Месячное денежное довольствие может достигать до 120 000 грн.

Напомним, закон позволяет привлекать в военную службу мужчин старше 60 лет , если они признаются пригодными по состоянию здоровья. Однако новый закон вызывает беспокойство, ведь четких критериев для таких призывников пока нет.