Рассказами о "подземных городах" Пригожин прикрывает свои подлинные интересы по Бахмуту — ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался прикрыть свои реальные интересы к району Бахмута и Соледара рассказами о "подземных городах" там и исторических сооружениях в них.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин пытался оправдать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, которые российские войска хотят захватить, заявив, что у этих шахт "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных городов". Он также говорил, что эти шахты могут размещать личный состав и военную технику на глубине 80-100 метров.

"Заявления Пригожина, вероятно, попытка объяснить медленные темпы продвижения Вагнера вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией", – говорится в отчете ISW.

Также аналитики сообщили, что в этих целях Пригожин налаживает связи с некоторыми российскими губернаторами, пытаясь увеличить свое влияние и продвигать свои личные интересы в России, в отличие от чистой победы в войне.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики продолжают попытки захватить Донецкую область и выйти на ее административные границы. Именно глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин так заинтересован в этой цели.

"Кроме того, как выясняется сейчас, у Пригожина есть свои интересы на соляные шахты и известняк. Поэтому такое стремление независимо от количества потерь отобрать у нас эту территорию", — пояснил эксперт.

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