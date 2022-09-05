Рассказывал фейки о том, как "8 лет бомбили Донбасс": в Харькове задержали писателя из Горловки

Коллаборант отрицал существование Украины и распространял фейки о том, что якобы "8 лет Украина бомбила Донбасс".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина в 2021 году переехал из временно оккупированной Горловки в Харьков. В марте 2022 года он рассказал российским пропагандистам о том, что якобы "Украины, как государства, не существует с 2014 года", а также, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс".

"Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует", — говорится в сообщении.

Жителя Горловки задержали, ему инкриминируют оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Продолжается следствие.

Напомним, в Сумской области наказали предателя, который покупал водку россиянам и кормил их мясом.

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