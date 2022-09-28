Рассказывают, как из методики: в Казахстане блогер вывел россиян на откровенные ответы о Крыме и Донецке

В Казахстане местный блогер взял у россиян небольшое, но достаточно содержательное интервью. В ходе беседы граждане РФ признались, что бегут от мобилизации, однако поддерживают аннексию украинских территорий.

В Казахстане у граждан РФ, бегущих от мобилизации, местный блоггер взял интервью. Россияне заявили, что поддерживают аннексию украинских территорий.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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На ролике видно, как блогер подходит к двум мужчинам и предлагает провести небольшое интервью. У россиян он спросил, почему именно они бежали из России. Те в свою очередь ответили, что бегут от мобилизации. Якобы их заставляют убивать украинцев.

После чего граждане РФ заявили, что Крым принадлежит крымчанам, а не Украине.

“Крым – крымчан. Донецк и Луганск — территории живущих там жителей”, — сказали россияне.

Напомним, что в Беларуси внезапно начались военные учения на аэродроме, куда ранее прибыли самолеты РФ.

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