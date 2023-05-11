Расслабляться рано: Гуменюк рассказала о российской угрозе с Черного моря

В море бурлит шторм, но он не очень критичен.

Россия уменьшила количество ракетоносителей в акватории Черного моря. В настоящее время на боевом дежурстве осталось два ракетоносителя, имеющих около 16 "Калибров".

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в море бурлит буря — хоть он и не критический. Впрочем, расслабляться рано, отмечает Гуменюк. Враг ведь может продолжить ракетные атаки.

"Корабельная группировка врага держится в развернутом состоянии — это 11 единиц, среди которых в настоящее время осталось две надводные ракетоносители. Это 16 "Калибров" готовых к использованию. Несколько уменьшено (количество кораблей — Ред.) по сравнению с периодом подготовки и проведения активных действий ракетных атак, связанных с их "сакральными датами", — рассказала представитель ВСУ.

Гуменюк рассказала, что другие носители "Калибров" заведены в пункты базирования для переснаряжения. Но корабли могут вернуться в акваторию уже в течение двух-трех часов.

"Поэтому расслабляться рано, ведь враг может продолжить ракетные атаки, хотя, очевидно, им понадобится определенная пауза для того, чтобы собрать то, чем будут атаковать. Видим активизацию разведывательных БПЛА над территориальным морем Украины", — добавила Гуменюк.

Напомним, вчера, 10 мая, в Черном море на боевом дежурстве было 17 кораблей российского флота. Из них – три носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет до 24 ракет.

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