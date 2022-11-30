"Расслабляться рано, им нужны интервалы" — спикер ОК "Юг" о риске новой массированной атаки РФ

Россия может специально перед массированным обстрелом нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно. Это может произойти в любое время и украинцам стоит быть готовыми и непременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь подчеркнула, что россияне сосредоточивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару, который может произойти никогда. По ее словам, интервалы в 7-10 суток нужны россиянам, чтобы подготовить свои мощности.

"На аэропортах России накоплена стратегическая авиация снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство – это косвенные признаки к подготовке удара. То, что такая атака не произошла в начале недели, когда они ее планировали, и о чем было предупреждено население – не надо разгонять как лишнюю панику, разгоняемую властью и военными. Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается. Враг использует интервалы в 7-10 суток для того, чтобы подготовить свои мощности, и вполне вероятно может нагнетать такую ситуацию", — выразилась Гуменюк. .

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября предупредил, что текущая неделя может быть такой же сложной в плане ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Впрочем, цель таких действий – продолжение последних темпов обстрелов, а не на их эскалацию.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 29 ноября заверил, что украинские защитники готовы отражать несколько сотен российских ракет, которые враг теоретически может одновременно запустить по Украине.

"Знаем, что там где-то в Энгельсе добавилось самолетов, где-то добавилось кораблей, что может быть большее количество этих ракет", – сообщил Игнат.

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