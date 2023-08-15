Расследование NYT о поставках оружия по завышенным ценам: Николов объяснил, почему это "заказуха"

Статья в первую очередь выгодна тем, кто хочет вытеснить конкурентов с рынка вооружений.

Статья, недавно опубликованная американским изданием New York Times, о поставках оружия в Украину по якобы завышенным ценам ставит под угрозу отношения со странами-союзниками.

Об этом рассказал журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов в интервью Радио Свобода.

По его словам, так называемое расследование изрядно напоминает историю, написанную под диктовку ФСБ.

"Расследование New York Times не вызвало у меня никакой ассоциации с журналистикой. Если бы это писали украинские журналисты, я бы вышел в публичное пространство и сказал, что они выдали очень примитивную, пошлую заказуху. В худшем случае этот материал написан под диктовку ФСБ и направлен против Украины как государства, которое сейчас воюет с Россией", — говорит журналист.

Он отмечает, что у NYT нет ни одной цифры, подтверждающей, что украинская частная компания везет в Украину оружие по аномально завышенной цене. В то же время он апеллирует к собственным источникам, свидетельствующим о том, что ООО "Украинская бронетехника" импортировало вооружение в Украину в разы дешевле, чем уполномоченные государством специмпортеры, в том числе компании Министерства обороны.

Николов прогнозирует, что статья, прежде всего, выгодна тем, кто хочет вытеснить конкурентов с рынка вооружений.

Напомним, компания, связанная с бывшим нардепом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ.

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