Расследование преступлений россиян: Украина получит еще одну ДНК-лабораторию от Франции

Франция передаст Украине еще одну мобильную ДНК-лабораторию для расследования военных преступлений, совершенных Российской Федерацией в Харьковской области.

Генеральный прокурор Андрей Костин в Париже встретился с Яэль Браун-Пиве – Главой Национального собрания Французской Республики, сообщает пресс-служба.

"Мы помним и ценим то, что именно французская миссия приехала в Украину после того, как на весь мир стали известны факты зверств и массовых убийств в Буче и в Ирпене. Эксперты из французской жандармерии и сейчас работают на местах массовых захоронений в Изюме. А также над делом расстрела гражданской колонны из шести авто 25 сентября. К сожалению, это лишь один из десятков тысяч вопиющих случаев жесточайших преступлений против мирных граждан", — сказал Андрей Костин.

Госпожа Яэль Браун-Пиве заверила, что Украина и дальше будет иметь экспертную и технологическую поддержку Франции, в частности, в вопросах процедуры сбора, фиксации и квалификации всех совершенных преступлений.

Стороны также обсудили необходимость создания Специального международного трибунала как одного из наиболее эффективных механизмов привлечения к ответственности за преступление агрессии. Отдельно остановились на вопросе возмещения ущерба, нанесенного агрессией, путем создания компенсационного механизма.

Напомним, на освобожденной территории Харьковщины обнаружены тела людей со следами пыток.

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