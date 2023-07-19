Расследователи сообщили, где могут удерживать похищенного оккупантами журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

О том, что в исправительной колонии №7 находятся украинские пленные, сказали расследователям двое военных, которых оттуда недавно освободили.

Похищенный российскими военными в марте 2022 года, во время оккупации Киевщины, журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, скорее всего, находится в одной из колоний Владимирской области России.

Об этом говорится в отчете "Репортеров без границ", обнародованном 13 июля.

По данным организации, Дмитрий покинул СИЗО №2 в российском городе Новозыбкове недалеко от границы с Беларусью и Украиной 13 мая 2023 года.

"Сейчас Хилюка содержат либо в исправительной колонии №7 (ВК-7) неподалеку от Коврова, либо в исправительной колонии №6 (ВК-6) в Мелехово. Последняя является тюрьмой строгого режима с отвратительной репутацией", – говорится в отчете.

Расследователям пока не удалось получить подтверждения, что Дмитрий Хилюк содержится, в частности, в исправительной колонии №7, рассчитанной на 1200 мест. Согласно их сведениям, там арестовали по меньшей мере 300 украинских военных и гражданских людей.

Адвокат Дмитрия Хилюка Оксана Михалевич отметила, что последнее известие о журналисте было от Международного комитета Красного Креста. Представители этой организации общались с Дмитрием в конце мая 2023 года и передали его родителям, что он жив.

“Лично Дмитрий не выходил на связь ни разу. Только его родные получили от него краткую записку еще в апреле 2022 года. В ней было написано: "Дорогие мои мама и папа. Я жив и здоров. У меня все хорошо. Дима", – рассказала Михалевич.

Напомним, 12 июня журналисту информационного агентства "Униан" Дмитрию Хилюку исполнилось 48 лет. Его держат в заложниках больше года. Оккупанты похитили Дмитрия еще весной 2022 года, когда зашли в его родное село Козаровичи на Киевщине.

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