Расследователи установили личность палача, который кастрировал украинского военнопленного (фото)

Также удалось выяснить, что издевательства над украинским военным происходили на территории санатория "Привилье" в Луганской области.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и Insider.

Так, палачом оказался 29-летний уроженец российской республики Тувы по имени Очур-Суге Монгуш, являющийся членом батальона "Ахмат".

Расследователи описали, как выявляли Монгуша по его присутствию на других видео с Украины, в частности, снятых профессиональными российскими пропагандистами, а также следами, которые оккупант оставил в соцсетях.

Узнать россиянина удалось по ковбойской шляпе и браслету. Кроме того, на видео с пытками зафиксирован автомобиль IKCO Samand. И захватчик, и авто появлялись на не менее 5 видеороликах, опубликованных российскими пропагандистскими ресурсами.

Удалось также установить номер телефона Монгуша и связавшись с ним напрямую.

В публикации говорится, что военный пытался отрицать свою причастность к конкретному видео и к участию в боевых действиях, однако в то же время "путался в показаниях". Так, оккупант отбросил, что принимал участие в пытках, но признался, что человек в шляпе на видео с территории завода "Азот" – это действительно он.

Фото: The Insider

По словам расследователей, до разговора с Монгушем они точно установили, что человек на видео с батальоном "Ахмат", сделанном пропагандистами RT на заводе "Азот", является тем же лицом, что зафиксировано на видео с пыткой. Кроме того, очень похожий на этого оккупанта мужчина по фамилии Монгуш воевал в "Ахмате".

Напомним, в Офисе генпрокурора начали уголовное производство по видео с пытками украинского военнопленного.

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