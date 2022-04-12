Рассматриваем это очень серьезно: Зеленский отреагировал на информацию о химическом оружии в Мариуполе

Рассматриваем это очень серьезно: Зеленский отреагировал на информацию о химическом оружии в Мариуполе

Президент считает, что использование химического оружия свидетельствует о необходимости реагировать на российскую агрессию еще более жестко и быстрее.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании оккупантами химического оружия в Мариуполе.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

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"Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", — сказал Зеленский.

Президент напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось.

"И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – отметил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 47-го дня войны

Ранее полк "Азов" заявил, что Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие.

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