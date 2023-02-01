"Рассматриваю это": премьер Израиля допустил возможность предоставления Украине военной помощи

В Израиле рассматривают возможность предоставления Украине "других видов помощи", в частности военной, для борьбы в войне с РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

Так, отвечая на вопрос, будет ли Нетаньяху рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, он ответил, что "я, конечно, рассматриваю это", добавив, что США недавно забрали 250 000 хранившихся в Израиле снарядов и передали их Украине.

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"Это решение (США), и это хорошо, у меня с этим нет проблем", – сказал президент Израиля.

Нетаньяху также заверил, что Израиль противодействует производству Ираном оружия, используемого Россией в войне против Украины.

"Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь против производства оружия Ирана, которое используется против Украины", — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху назвал израильско-российские отношения "сложными", объяснив тем, что "в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга".

"Россия находится в военной части в Сирии. Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у нашей северной границы, как они сделали в Ливане с "Хезболлой", — прокомментировал он.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

Участие Израиля в войне РФ против Украины

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Израиль воздержался от чрезмерного вмешательства. Но в последнем интервью премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов стать посредником по переговорам между Украиной и Россией, если ему снова предложат обе страны и США.

В октябре Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество между Украиной и Израилем идет на положительную траекторию. В то же время Зеленский заявил, что ожидает еще большего сотрудничества, "поскольку Израиль — это государство, подробно знающее, что такое война и трагедия, а израильское общество полностью поддерживает украинцев".

"Нам нужна помощь и политическое лидерство Израиля, и, как я уже сказал, это началось в последние дни", – сказал Зеленский.

Позже украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что для защиты от атак РФ Украина официально получит израильские технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронов.

Недавно Нетаньяху и министр иностранных дел Эли Коэн подверглись критике за разговор с российскими лидерами: Нетаньяху за разговор с президентом России Владимиром Путиным, который звонил поздравить его с формированием нового правительства, а Коэн за разговор со своим коллегой Сергеем Лавровым.

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