Рассматривают 5 статью как "священное обязательство": Байден заверил Польшу в поддержке НАТО

По его словам, Путин надеялся, что ему удастся разделить страны НАТО своим вторжением в Украину.

США считает "священным долгом" выполнение пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающего принцип коллективной безопасности стран НАТО.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

"Способность Америки выполнять свою роль в других частях мира зависит от единой Европы, безопасной Европы. Мы это узнали из печального опыта двух мировых войн, но тогда не были вовлечены в стабильность в Европе. Поэтому я уже давно говорю, как сенатор, член Комитета по международных отношений, как вице-президент в течение восьми лет, и теперь – как президент, что стабильность в Европе критически важна для США", – сказал он.

По словам американского президента, он и лидеры США рассматривают 5 статью НАТО как "священное обязательство".

"Мы воспринимаем как священную обязанность статьи 5, и вы можете на это рассчитывать", — заверил Байден.

Он также добавил, что Путин надеялся, что ему удастся разделить страны НАТО своим вторжением в Украину.

"Важнейший критерий в этом мире, меняющий время... заключается в том, что НАТО остается абсолютно, полностью, полностью объединенным. В наших точках зрения нет разделения. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон", — резюмировал Байден.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключается возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.

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