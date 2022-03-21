Рассматривают альтернативные варианты вплоть до бидонов: в России дефицит тары для молока и соков

Нехватка упаковочных материалов уже привела к росту цен.
В РФ начали срываться поставки соков и молока в магазины из-за дефицита упаковочных материалов — картона и тетрапака. Компании рассматривают альтернативные варианты тары.
Об этом со ссылкой на 2 ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания пишут "Ведомости".
Отмечается, что участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.
Как известно, на фоне вторжения РФ в Украину несколько крупных производителей упаковок, включая Elopak и Stora Enso, приостановили производство в России.
В таких условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков, вплоть до бидонов, сообщил один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями.
Так, представитель "ВкусВилла" подтвердил, что компания ожидает трудности с поставкой упаковки из тетрапака и пюрпака и уже начала тестировать отечественные аналоги.
Между тем, недостаток упаковочных материалов уже привел к росту цен: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка – на 100%, картонные пачки для соли – на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка – на 89%.
Напомним, что в РФ чековая лента серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков — запасы иссякли у 2 из 4 поставщиков.
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