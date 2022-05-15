Рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО будет ускорено — Стефанишина

Рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО будет ускорено — Стефанишина

Стефанишин надеется, что если члены НАТО будут рассматривать заявку Украины, этот процесс состоится гораздо быстрее.

Рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии будет ускорено. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина надеется, что тоже будет касаться и заявки Украины.

Об этом сообщает CNN.

"Мы увидим по сегодняшней позиции Швеции и Финляндии, решивших подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это лишь служит одним очень очевидным аргументом, что НАТО научилось на политических ошибках, которые были" допущены еще в 2008 году, давая обещания без выполнения решений и членства, что, по сути, привело к трем войнам, две из которых сейчас проходят на территории Украины", — заявила Стефанишина.

Как отметила вице-премьер, она надеется, что если члены НАТО будут рассматривать заявку Украины, этот процесс также состоится гораздо быстрее.

Напомним, что Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным шагом в ответ на вторжение РФ в Украину.

Исторический день: Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО

Читайте также: