Рассмотрение законопроекта о мобилизации еще не завершено – когда будет финальное голосование

Депутаты все еще работают над законопроектом о мобилизации.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня, 8 апреля, не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, финал подготовки таблицы законопроекта о мобилизации ко второму чтению будет завтра, 9 апреля.

"Ну и 10 апреля в зале Рады начало рассмотрение. А 11-го – финальное голосование", — добавил он.

Напомним, в Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров.

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