Расспрашивают о военных, чтобы якобы передать еду: руководители областных администраций предупреждают о вражеских агентах

Расспрашивают о военных, чтобы якобы передать еду: руководители областных администраций предупреждают о вражеских агентах

В случае обнаружения таких лиц следует немедленно обратиться в полицию или терроборону.

Руководители нескольких военных облгосадминистраций предупреждают, что по мирным городам передвигаются российские агенты, пытающиеся разведать любую информацию о размещении военных объектов.

Об этом, в частности, сообщает Тернопольская и Черкасская ОВА.

Так, российские агенты ходят по мирным городам и расспрашивают у местных о размещении военных якобы для того, чтобы передать еду.

Руководители областных администраций просят ни в коем случае не разглашать информацию незнакомым лицам. Их следует запомнить и незамедлительно передать информацию о них в полицию или представителям территориальной обороны.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины за сутки разоблачила пятерых шпионов, работавших в пользу России. Среди них есть как граждане Украины, предавшие государство, так и граждане России, начавшей войну.

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