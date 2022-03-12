Расспрашивают о военных, чтобы якобы передать еду: руководители областных администраций предупреждают о вражеских агентах

В случае обнаружения таких лиц следует немедленно обратиться в полицию или терроборону.
Руководители нескольких военных облгосадминистраций предупреждают, что по мирным городам передвигаются российские агенты, пытающиеся разведать любую информацию о размещении военных объектов.
Об этом, в частности, сообщает Тернопольская и Черкасская ОВА.
Так, российские агенты ходят по мирным городам и расспрашивают у местных о размещении военных якобы для того, чтобы передать еду.
Руководители областных администраций просят ни в коем случае не разглашать информацию незнакомым лицам. Их следует запомнить и незамедлительно передать информацию о них в полицию или представителям территориальной обороны.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины за сутки разоблачила пятерых шпионов, работавших в пользу России. Среди них есть как граждане Украины, предавшие государство, так и граждане России, начавшей войну.
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