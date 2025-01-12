Расстояние до фронта резко сократилось: какие населенные пункты Днепропетровщины под угрозой обстрелов

Некоторые населенные пункты Днепропетровской области оказались под угрозой обстрелов.
По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области). Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным общинам с территории Донбасса.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В зоне повышенной опасности оказываются следующие общины:
- Великомихайловская;
- Маломихайловская;
- Новопавловская;
- Межевская;
- Покровская;
- Петропавловская;
- Васильковская.
Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничья Павлоградского района со стороны Покровского направления.
"Жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких!", — акцентировал Лукашук.
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.
Читайте также: