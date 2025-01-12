Расстояние до фронта резко сократилось: какие населенные пункты Днепропетровщины под угрозой обстрелов

По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области). Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным общинам с территории Донбасса.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В зоне повышенной опасности оказываются следующие общины:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничья Павлоградского района со стороны Покровского направления.

"Жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких!", — акцентировал Лукашук.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.

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