Расстрел автоколонны на Харьковщине: правоохранители собрали показания спасшихся от обстрела людей

Специалисты также провели первоначальный осмотр трупов для дальнейшего проведения соответствующих экспертиз.

Правоохранители получили показания от людей, которым удалось спастись при обстреле колонны автомобилей вблизи села Куриловка в Харьковской области.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Прокуроры совместно со следователями СБУ допросили тех мирных жителей, которым удалось спасти свою жизнь во время расстрела оккупантами колонны. Гражданские предоставили прокурорам и следователям показания, необходимые для полного и всестороннего документирования террора, который совершает российская армия", — говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с экспертами ХОБСМЕ (Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы – ред.) и экспертами Национальной жандармерии Франции также провели первичный осмотр трупов для дальнейшего проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, утром 1 октября стало известно, что в Харьковской области была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями.

В общей сложности жертвами совершенного Россией теракта стали 24 человека. Среди жертв – беременная и 13 детей.

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