Расстрел автоколонны в Харьковской области: среди жертв – беременная и 13 детей (фото)

В результате расстрела оккупантами гражданской автоколонны под Купянском на Харьковщине погибли 24 человека. Среди жертв – беременная и 13 детей.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети.

"Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти в упор обстреляли гражданских", — говорится в сообщении главы области.

Он также сослался на данные полиции и сообщил, что обстрел произошел утром 25 сентября. Ранее сообщалось о начале сентября.

Сейчас проходит осмотр места и проводятся следственные действия.

Напомним, утром 1 октября Синегубов сообщил, что на Харьковщине была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями. Сначала сообщалось о по меньшей мере 20 погибших.

По данным СБУ, оккупанты расстреляли гражданскую колонну в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Однако есть и выжившие после атаки. Сейчас они дают показания.

ВСУ освободили еще одно село вплотную к Лиману - горячая новость из передовой

Читайте также: