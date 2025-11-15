Расстрел бойцов ВСУ на Запорожье: стали известны новые детали зверства россиян

Военнослужащие

Реклама

Российские военные жестоко расстреляли украинских бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины. По информации источников, погибших украинских военных было больше двух.

Об этом сообщило «Суспільне».

По данным DeepState, ключевой деталью трагедии является то, что российские военные смогли незаметно проникнуть в тыл украинских позиций.

Реклама

«Инфильтрация РФ приобретает новые масштабы и пребывание в 5 км от переднего края никак не оберегает от встречи с пехотой противника. Особенно, когда фронт в одной стороне, а россияне зашли со спины», — отметили в DeepState.

В то же время, собственные источники «Общественного» подтвердили факт самого случая, однако предоставили несколько иные данные. По их информации, трагедия произошла раньше, 13 ноября.

Также источники «Общественного» отмечают, что погибших украинских военных было не двое, а до пяти.

За официальными подробностями журналисты обратились в областную прокуратуру. Там сообщили, что смогут дать комментарий не раньше понедельника.

Реклама

Напомним, в Запорожском направлении резко обострилась ситуация, и он становится одной из главных горячих точек фронта. По данным спикера УГА Сергея Братчука, российские войска пытаются продвинуться в сторону Гуляйполя и зайти в тыл украинским подразделениям, создавая плацдарм для дальнейших операций.

Враг уже захватил несколько населенных пунктов в Александровском и Гуляйпольском направлениях и может попытаться установить артиллерию в районе Степногорска, чтобы угрожать окрестностям Запорожья. Украинское командование готовит решение для стабилизации ситуации, и в ближайшие дни покажут, удастся ли сдержать наступление РФ.