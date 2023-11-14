Расстрел детского писателя Вакуленко на Харьковщине: установлены личности убийц — фото

Российские захватчики во время оккупации Харьковской области убили детского писателя Владимира Вакуленко. Его гибель смогли установить только благодаря ДНК. Правоохранители идентифицировали двух оккупантов, причастных к расстрелу Владимира Вакуленко и убийству еще трех украинцев.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Массовое захоронение в Изюме в Харьковской области правоохранители обнаружили после освобождения города. На многих могилах вместо имен были номера. Под номером 319 был похоронен детский писатель Владимир Вакуленко. Это подтвердили результаты экспертизы ДНК.

Могила Владимира Вакуленко / Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствием установлены два преступника, убивших украинца. Оба подозреваемых проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Оккупанты являются уроженцами г. Луганск. Это 33-летний командир этой роты с позывным "Лев", другой – его подчиненный, пулеметчик по прозвищу "Удод".

Оккупант, причастный к убийству Владимира Вакуленко / Фото: Харьковская областная прокуратура

Оккупант, причастный к убийству Владимира Вакуленко / Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, в 2022 году оба подозреваемых находились в оккупированном в то время с. Капитоловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, выступающий против действий России.

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в его дом и провели там "обыск". После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их в свое место дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству.



"Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью обнаружения на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, российские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном. Однако 24 марта оккупанты снова вернулись, и на этот раз задержали только писателя. Также они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и "АЗОВ", который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая проукраинскую позицию. После этого командир роты "Лев" приказал застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги у АЗС, расположенной на автодороге из г. Изюм в направлении с. Капитоловки", — установило следствие.

Однако на этом зверство оккупантов не завершилось. Им инкриминированы убийства еще трех гражданских мужчин. Среди них бывший участник АТО и двое мужчин, которых российские захватчики задержали в лесу, когда потерпевшие собирали шишки для разжигания самовара и приготовления чая.

Людей удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, а также систематически избивали палками по всему телу. Одному из мужчин было 76 лет – он едва передвигался.

После жестокой пытки оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес в Капитоловке. Командир роты приказал своему подчиненному по прозвищу "Удод" застрелить мужчин.

Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили ногами и руками до смерти.

Также правоохранителями установлен еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением. Одному из "задержанных" они силой засунули в рот 1 гривну. После бесчеловечного содержания в погребе они отпустили гражданского мужчину.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершали в группе с другими российскими военными. Следствие продолжается.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры им заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. ч. 1, 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) .

Напомним, к писателю Владимиру Вакуленко россияне пришли с обысками в марте 2022 года. Он жил с отцом и сыном Виталием, у которого было расстройство аутичного спектра. Один из местных жителей села Капитоловка донес на Владимира россиянам. Владимир вел дневник и накануне своего похищения дописал его и спрятал.

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