Расстрел мужчин в Лисичанске: в ОВА подтвердили, что это сделал россиянин

Во временно оккупированном Лисичанске (Луганская область) пьяный российский военный из автомата расстрелял двух человек. Ранее захватчик имел судимость.

Этот случай подтвердили в ОВА.

"Двух гражданских жителей Лисичанска расстрелял из автомата бывший боец российского штурмового подразделения "Шторм Z". До полномасштабного вторжения этот россиянин неоднократно отбывал наказание за разбои, кражи, ДТП. Но за участие в боевых действиях получил право находиться на свободе. Теперь у него появилась возможность вернуться на фронт — воспользовался он ею быстро", — написал глава ОВА Артем Лысогор.

Ранее сообщалось, что тела с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска обнаружили в доме на Красном переулке. Среди погибших – 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок.

Позже по подозрению в убийстве задержали 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина. Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а затем они поругались, и он расстрелял обеих мужчин из автомата.

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