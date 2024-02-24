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Расстрел оккупантами раненых военных в Авдеевке — шокирующие подробности от Лубинца

Расстрел оккупантами раненых военных в Авдеевке — шокирующие подробности от Лубинца

Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Российская сторона пообещала вернуть пленных через обмен, однако в очередной раз не выдержала договоренностей.

Украина официально договорилась с российской стороной, что они возьмут оставшихся на позиции "Зенит" в Авдеевке военных в плен. Однако РФ "в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться".

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в субботу, 24 февраля.

"О Авдеевке я скажу так: у нас была возможность общаться с российской стороной. Мы предварительно договорились о том, что раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины официально пленят, им предоставят медицинскую помощь и затем их вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона еще раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец назвал фамилии защитников Авдеевки, которых расстреляли оккупанты.

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