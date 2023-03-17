Расстрел пленного за "Слава Украине!": омбудсмен заявил, что были и другие казни воинов ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел россиянами пленных это не редкий случай. Российские военные преступники часто убивают украинцев, нарушая все нормы международного права.

Об этом он написал в телеграмм-канале.

Лубинец объяснил, что россияне убивают пленных цинично и не скрывают этого. Происходит это при согласии оккупационных командиров.

"Расстрел российскими военными украинского пленника Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не единственный случай на этой ужасной захватнической войне. Есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных. Об этом стало известно из наших источников в силовых структурах, а соответствующих источников в силовых структурах и опубликовано в СМИ", — написал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина фиксирует военные преступления российских террористов, чтобы наказать убийц.

Расстрел пленного воина ВСУ за "Слава Украине!"

В Сети россияне похвастались роликом, как они заставляют украинского защитника копать себе могилу, после чего цинично расстреливают. Последними словами защитника были: "Слава Украине!"

Воин, которого казнили оккупанты - Александр Мациевский. Он был бойцом 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области. 30 декабря 2022 года он и еще четверо украинских защитников приняли бой в окрестностях Соледара Донецкой области. В 12:00 в тот же день связь с военными исчезла.

Зеленский присвоил бойцу из видео звания Героя Украины посмертно.

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