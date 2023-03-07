Расстрел пленного бойца ВСУ: что известно о погибшем и о военном преступлении окупантов

6 марта Сеть всколыхнуло видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты убили украинского военного после его слов "Слава Украине!".

Украинские власти обещают найти убийц и призывают мировое сообщество осудить зверства оккупантов. Между тем, в Сеть попали первые данные о погибшем и имя бойца.

ТСН.ua собрал подробности о военном преступлении оккупантов.

Реакция украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал казнь пленного.

"Оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — пообещал он.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленного возбуждено уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного. По словам Кулебы, это видео — "еще одно доказательство, что эта война геноцидная".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео казни бойца ВСУ международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира. Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение РФ к ответственности.

Парламентская фракция "Слуга народа" объявила, что после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего направит президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой дать воину звание Героя Украины (посмертно).

Что известно о погибшем

Имя погибшего военного окончательно пока не установлено, озвучена только предварительная версия.

Сначала по Сети ходили слухи, что погибший — военнослужащий 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, позывной "Магнит". Впоследствии эта информация не подтвердилась. Также появилась информация, что казненного бойца якобы зовут Тимофей Шадура, он пропал без вести в Донецкой области.

Впоследствии 30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, погибшим является военнослужащий бригады Тимофей Шадура. В пресс-службе бригады добавили, что военный считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

Издание BBC пообщалось с семьей, которая якобы опознала его. Женщина, назвавшая себя сестрой солдата, сказала: "Мой брат точно мог бы так противостоять россиянам. Он никогда в жизни не скрывал правды и точно не скрывал бы этого перед врагом".

По информации BBC, военный служил в 30-й бригаде Вооруженных сил Украины.

Ветеран войны с Россией, адвокат Маси Найем, предложил денежное вознаграждение за имя украинского военного, которого расстреляли россияне.

Путин поощряет военные преступления РФ

Военные преступления российских солдат в Украине являются массовой практикой, поскольку их поощряет президент РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Freeдом".

Эксперт напомнил, что, в частности, США официально обвиняют российское руководство в систематичных преступлениях против человечности.

"Но вы же знаете, что это одно из видео. Это массовая практика таких преступлений и бахвальство - видео российские военные преступники показывают друг другу. Все это поощряется на самом верху. Вы же помните, бригада, которая бесчинствовала в Буче, была торжественно произведена в особую - "гвардейскую". Путин занимается поощрением таких преступлений", - подчеркнул он.

По словам Пионтковского, "массовость этих преступлений показывает результат последних 2-3 десятилетий вырождения русской нации".

"Имперский фашизм верхов, мечтавших о территориальных приростах, слился с уголовным фашизмом низов. Это зашло настолько далеко, что это не лечится", - подчеркнул политолог.

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