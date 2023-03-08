Расстрел пленного воина ВСУ за "Слава Украине!": активист заметил жуткую деталь

Перед казнью россияне издевались над пленником.

Российские убийцы, расстрелявшие пленного воина ВСУ из-за слов "Слава Украине", вероятно, заставили защитника копать себе могилу.

Об этом написал активист Сергей Стерненко.

Стерненко заметил жуткие детали на видео — рядом с жестоко расстрелянным украинским защитником лежала лопата и была вырыта яма. Вероятно россияне заставили военного копать себе могилу.

"Не сразу на это обратили внимание. Но нашего военного перед расстрелом за слова "Слава Украине" заставили копать себе могилу. На сундуке видна и лопата, и вырытая яма", — написал Стерненко.

Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Расстрел пленного воина ВСУ: что известно

Накануне в Сети опубликовали видео, как россияне жестоко казнят украинского военнопленного. Мужчина на видео стоит в лесу и курит сигарету перед убийством. Последними его словами было: "Слава Украине".

Украинские власти и мировое сообщество отреагировали на жестокие кадры. Президент Зеленский пообещал, что палачей- оккупантов будет установлено. Генеральная прокуратура по этому факту открыла уголовное производство.

Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского военного российскими оккупантами и считает, что оно может быть настоящим. Генсек ООН осудил зверства россиян.

Украинская военная разведка считает, что казнь россиянами украинского военнопленного является сознательной попыткой оккупантов запугать украинцев.

В Госдепартаменте США кадры с казнью невооруженного пленника ВСУ назвали очередным доказательством варварства и зверства россиян в войне против Украины.

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