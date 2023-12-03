Расстрел пленных бойцов ВСУ: что известно о новом зверском преступлении оккупантов

Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. Военное преступление россияне совершили недалеко от села Степное Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. В то же время бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК. Один из них вышел из укрытия с поднятыми руками и лег на землю. Через несколько секунд из укрытия вышел еще один воин. Сразу после этого россияне открыли огонь по обоим, выпустив много шаров. На этом видео обрывается.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой

‼️Больше пленных не будет!!!

оккупанты расстреливают двух парней из моего подразделения, сдавшихся в плен! pic.twitter.com/cUQ5FQscfN – Александр Колым (@OleksandrKolym) December 2, 2023

Спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун прокомментировал это видео изданию "Украинская правда": "Российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила и обычаи ведения войны. И это видео – вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институции, занимающиеся военными преступлениями".

Убийство пленных подтвердил в соцсети десантник ВСУ Александр Колым. Он сообщил, что бойцы были из его подразделения (45-й отдельный стрелковый батальон, находящийся в подчинении ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ) и заявил, что его группа больше не будет брать оккупантов в плен. Военный также опубликовал это видео.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал официальное обращение к Международному Комитету Красного Креста, имеющему мандат фиксации обращения с военнопленными.

Также Лубинец обратится в ООН, чтобы там зафиксировали еще один факт нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора и российских военных. Он подчеркнул, что смертная казнь является военным преступлением.

"Россия должна понести наказание за каждый подобный случай смертной казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке", – сказал он.

Лубинец заявил, что это тоже ответственность и высшего руководства России. Он подчеркнул, что наказания должны понести все виновные.

Между тем, прокуратура начала расследование: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

Напомним:

Российские военные уже убивали пленных украинских воинов. Первое видеодоказательство такого преступления появилось в марте 2023 года. Тогда в Сети опубликовали видео с расстрелом сначала неизвестного украинского военнопленного. Россияне убили мужчину за слова "Слава Украине!"

По утверждению бойцов 163-го батальона ТРО и родственников на этом видео был Александр Мациевский. Впоследствии информацию, что это именно Александр Мациевский, подтвердило Региональное управление Сил территориальной обороны "Север" ВСУ — на видео воина узнали его родные и собратья.

16 марта независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине подтвердила российские военные преступления, в том числе атаки на гражданских, систематические пытки пленных, изнасилования и убийства на захваченных территориях.

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