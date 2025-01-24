Расстрел пленных бойцов ВСУ: установлен один из преступников (фото)

Удалось установить одного из российских военных, расстрелявших шестерых украинских военнопленных в Донецкой области. Это солдат подразделения "Шторм" Олег Яковлев.

Об этом сообщает портал Evocation.info.

Российские оккупанты пытались скрыть факт казни украинских военнопленных: перед расстрелом они ждали, когда с места преступления улетит беспилотник и заменили свое оружие на автоматы АК-47, которые могут быть трофейными. Съемки процесса расстрела, скорее всего, производились для личного архива.

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Команда портала установила, что один из преступников-участников казни – солдат подразделения "Шторм" 30-й ОМСБр Олег Яковлев. Эта бригада участвовала и понесла огромные потери в боях за Авдеевку и Очеретино.

Участники казни на видео постоянно обращаются к владельцу телефона и главному исполнителю с позывным "Сара". Именно поэтому удалось установить личность фигуранта видео. В своем телеграм-канале оккупант записан как "Папа Сара". В этом аккаунте размещены некоторые фото россиянина, на одном из которых тот позирует в снаряжении с надписью "Сара".

Российский военный Олег Яковлев, участвовавший в казни украинских военнопленных/Фото из социальных сетей

Авторы материала уточнили, что Олег Владимирович Яковлев родился 16 июня 1992 года. Проживает по адресу: город Саратов, 7-й Увецкий проезд, дом 18. В гражданской жизни Яковлев занимался откачкой выгребных ям, употреблял алкоголь и наркотики. О своих наркоприключениях он даже сочиняет рэп. Оккупант разведен, у него есть две дочери. Яковлев считает себя верующим человеком, но это не помешало ему расстрелять безоружных украинских защитников.

Российский военный Олег Яковлев, участвовавший в казни украинских военнопленных/Фото из социальных сетей

Российский военный Олег Яковлев, участвовавший в казни украинских военнопленных/Фото из социальных сетей

Напомним, 23 января в Сети появилось видео расстрела врагом шести безоружных украинских военнопленных в Донецкой области. Начато расследование.

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