Расстрел пленных на Покровском направлении: Офис генпрокурора установил имена 13 убитых военных

Сейчас выясняются детали происшествия и отрабатывается информация о причастности к смертной казни двух российских подразделений.

Начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что правоохранителям удалось установить имена 13 из 16 украинских военных, сдавшихся в плен на Покровском направлении и расстрелянных россиянами.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Что касается последних случаев. По факту казни 16 бойцов мы работаем и установили данные наших 13 военных. Еще по трем устанавливаются данные, потому что нет доступа к воинской части", — уточнил Белоусов.

Представитель Офиса генпрокурора отметил, что сотрудники СБУ также установили, какое подразделение армии РФ предположительно причастно к смертной казни 16 украинских пленных.

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Относительно расстрела девяти украинских операторов дронов, вынужденных сдаться в плен на Курщине, Белоусов отметил, что имена погибших пленных известны. Сейчас выясняются детали происшествия и отрабатывается информация о причастности к смертной казни двух российских подразделений.

По словам представителя Офиса генпрокурора, за последний год увеличилось количество случаев казней украинских военнопленных. В то же время значительно ухудшились условия в российских застенках, где содержатся украинские пленные. Это может свидетельствовать об "указаниях сверху" расстреливать пленных украинских военных.

В свою очередь Украина фиксирует каждый случай жестокого обращения, пыток и казней военнопленных. В настоящее время насчитывается уже более 100 таких случаев, которые расследует отдельное подразделение в составе СБУ.

Белоусов также отметил, что "военные делают все возможное, чтобы вернуть тела своих побратимов". Этим вопросом занимается Координационный штаб по возвращению военнопленных и специальное подразделение в СБУ.

Напомним, российские командиры одобряют и поощряют казни украинских пленников. Аналитики отмечают, что российские военные блоггеры "в основном прославляют" казни украинских защитников.

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