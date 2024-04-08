Расстрел пленных возле Крынок: Украина устанавливает имена и подразделения убитых военных – Лубинец

Солдаты оккупационной армии РФ расстреляли троих безоружных украинских военнопленных вблизи села Крынки на Херсонщине. Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, больше информации о преступлении россиян у Украины пока нет.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Продолжаем процедуру поиска дополнительной информации, из какого военного подразделения были эти наши ребята, их имена и всю информацию. Вчера я срочно направил письма Организации объединенных наций, а также Международному комитету Красного Креста, чтобы они, во-первых, юридически зафиксировали еще одно нарушение Российской Федерацией Женевской конвенции. Также, на мой взгляд, это дополнительное доказательство совершения военных преступлений российскими военными", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что Украина требует срочной публичной реакции – не просто осуждение, а чтобы этот вопрос был поднят на площадке ООН, а также чтобы МККК со своей стороны, как единственная организация, которая проверяет соблюдение защиты прав военнопленных сторонами военного конфликта, это прямая норма Женевской конвенции, чтобы они срочно проявили свою публичную позицию, возможно, вызвали представителей РФ в штаб-квартиру, возможно отправили дополнительную миссию на территорию России.

"Это не единичный случай. Украинская сторона делает абсолютно быстро юридические все моменты, но мы не видим, чтобы ситуация менялась. Из-за беззубой позиции международных организаций мы видим, что РФ вообще не обращает никакого внимания на эти случаи и продолжает убивать наших военнопленных. На мгновенную реакцию не следует надеяться, они, к сожалению, не работают так, как мы. Наверное, у них много бюрократических процедур. Это первая проблема. А вторая проблема – что они не знают, как на это реагировать", - резюмировал Дмитрий Лубинец.

Напомним, Лубинец подчеркнул, что ООН и Красный Крест должны задокументировать факт расстрела оккупантами военнопленных в Херсонской области.

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