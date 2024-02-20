Расстрел раненых военных в Авдеевке: Лубинец рассказал подробности и назвал фамилии погибших

В Авдеевке, на позиции "Зенит", российские оккупанты расстреляли пятерых раненых военных ВСУ и еще одного оставшегося с ними бойца. Из-за постоянных обстрелов раненых воинов не было возможности эвакуировать. За ними должна была приехать БМП, однако этого не удалось сделать.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он отметил, что выход ВСУ из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии. Совершались обстрелы эвакуационных путей и автомобилей. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Но из-за масштабного наступления оккупантов не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной. Диалог был относительно оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, защищающими военнопленных. Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", — рассказал он.

Однако позже пропагандисты опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ на позиции "Зенит".

По словам Лубинца, семьи защитников опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними были Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена.

"Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных. Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, смогли бы ВСУ удержать Авдеевку, если бы имели самолеты F-16.

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