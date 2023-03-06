Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Расстрел россиянами пленного воина ВСУ: Кулеба призвал прокурора МКС расследовать преступление

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
3590
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Расстрел россиянами пленного воина ВСУ: Кулеба призвал прокурора МКС расследовать преступление

Фото: Getty Images

Еще одно доказательство, что эта война геноцидна, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

”Ужасное видео о безоружном украинском военнопленном, расстрелянном российскими силами только за фразу "Слава Украине". Еще одно доказательство, что эта война геноцидна. Надо непременно, чтобы прокурор Международного уголовного суда Карим Хан положил начало немедленному расследованию этого отвратительного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием”, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Сети появилось видео, как россияне в упор расстреляли пленного воина ВСУ из-за слов: "Слава Украине".

Уполномоченный ВР Дмитрий Лубинец отправил жестокое видео казни украинского пленника международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира. "Это выявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают. Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты", — отметил омбудсман. Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение РФ к ответственности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал это видео, отметив, что "военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Он подчеркнул, что за каждое такое военное преступление будет расплата, и никто не сможет укрыться от нее".

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3590
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация