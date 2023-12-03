Расстрел россиянами украинских военнопленных: Генпрокуратура назвала место казни

В Офисе генпрокурора подтвердили, что казнь украинских военнопленных произошла в районе с. Степное Покровского района.

В Офисе генерального прокурора отреагировали на видео с расстрелом безоружных военнослужащих ВСУ в Покровском районе Донецкой области и сообщили, что начали расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следователи и прокуроры начали расследование досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района", — говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, накануне, 2 декабря, в Сети появилось видео расстрела оккупантами безоружных украинских пленных военных. Это произошло на Авдеевском направлении. На очередной вопиющий случай отреагировали официальные госструктуры и сами военные.

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