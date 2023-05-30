Расстрел семьи в Буче: обнародованы имена и фото россиян-десантников, которые, вероятно, причастны к убийству

Утром 5 марта 2022-го супруги Александр и Маргарита Чикмаревы с двумя детьми, а также их соседи двумя автомобилями пытались покинуть город.

Стали известны имена военных из экипажа боевой машины российского десанта, из которой 5 марта 2022 года был произведен расстрел гражданской машины семьи Чикмаревых в Буче.

Журналисты редакции расследований "Общественного" раскрыли вероятные имена преступников.

Как сообщается в ленте-расследовании "Буча: Экипаж 111", в начале полномасштабной войны России против Украины, утром 5 марта прошлого года, супруги Александра и Маргариты Чикмаревых с двумя детьми, а также их соседи двумя автомобилями пытались покинуть город.

Семья Чикмаревых. Фото: Общественное

Спустя время они увидели колонну российских боевых машин, одна из которых сразу открыла огонь по гражданским авто.

В результате обстрела погибла Маргарита Чикмарева и двое ее сыновей: 4-летний Клим и 9-летний Матвей. Александр Чикмарев был за рулем. Его тяжело ранили. Он потерял ногу. Во втором автомобиле, который ехал позади, погиб мужчина, две женщины спаслись.

"В прошлом году журналисты Общественного разыскали свидетелей трагедии и нашли доказательства, указывающие на причастность к расстрелу десантников 104-го гвардейского десантно-штурмового красного флага полка. Сделать это удалось благодаря оставленной неподалеку от места расстрела поломанной боевой машине десанту с бортовым выяснили журналисты, отстала от колонны и до конца оккупации стояла на соседней улице", — говорится в материале "Общественного".

После увольнения Бучи эту БМД-2 забрали украинские военные. Чтобы выяснить, какому российскому полку принадлежала машина, журналисты два месяца искали ее саму, ведь запомнившего свидетеля бортового номера было недостаточно для идентификации, нужен был еще опознавательный знак. Помог найти фото и видео БМД глава международной ассоциации исследователей фортификации "Цитадель" Павел Нетесов.

Впоследствии пленный военнослужащий 104-го полка Андрей Медведев, находившийся в составе экипажа того же покинутого 715-го БМД-2, описал обстоятельства происшествия. Он также назвал имена пяти российских военнослужащих, находившихся в составе БМД-2 с бортовым номером 111. Той БМД-2, которая, по словам десантника, возглавляла колонну и начала обстрел гражданских автомобилей 5 марта в Буче.

Журналисты редакции расследований "Общественного" совместно с оперативниками департамента защиты общества и государства Национальной полиции Украины идентифицировали тех, кого назвал Медведев.

Итак, командиром экипажа 111-й БМД-2 был старший сержант Алексей Чурин, проживающий в Пскове. Согласно своей должностной инструкции, он мог отдать приказ стрелять по гражданским автомобилям.

Командир экипажа 111 БМД-2 Алексей Чурин с супругой. Фото: соцсети

Наводчиком-оператором, то есть тем, кто выполняет огневую поддержку личного состава, был 24-летний Никита Чалов, родом из Иркутской области.

Стрельцем-оператором 111-й БМД, вероятно, был 35-летний сержант Альфред Якубов. Водителем-механиком – 33-летний Сергей Демидов.

Стрельцем-оператором 111-й БМД, вероятно, был 35-летний сержант Альфред Якубов. Водителем-механиком – 33-летний Сергей Демидов. Фото: соцсети

Также у 111-й БМД был младший сержант, 28-летний Владимир Кравец.

Российский десантник Владимир Кравец с супругой. Фото: соцсети

"Всем членам экипажа удалось вернуться из Киевской области живыми. Сейчас дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции Украины", — говорится в материале.

Напомним, масштабы разрушений в Буче впечатляют. На фото карты Google видны воронки от разрывавшихся по всей территории Бучанской общины снарядов.

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