Расстрел семьи в Волновахе: появились новые подробности зверского убийства и имена 9 жертв

В оккупированной Волновахе, Донецкой области, 27 октября в одном из частных домов нашли тела девяти человек с огнестрельными ранениями, среди жертв – семья с двумя малолетними детьми: девочка младших классов и 5-летний мальчик. Местные жители, соседи и родственники убитых утверждают, что семья в собственном доме была расстреляна российскими военными.

В Сети появились новые подробности зверского убийства и имена жертв. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как рассказал источник, девять человек, в том числе детей, убили хорошо оснащенные военные РФ, которые пошли на расправу с приборами ночного видения и автоматами с глушителями.

Как пишет канал, именно об этом и доложили в Москву, где постараются замять эту трагедию.

Расстреляна семья в Волновахе Донецкой области. ФОТО: ASTRA/Telegram

Спавших людей убивали 2-3 человека со специальной военной подготовкой и технологическим снаряжением. Стрельба велась из автоматического оружия с глушителями.

По малому количеству промахов и отсутствию света в доме криминалисты делают вывод, что стрелки были экипированы тепловизорами.

"Речь идёт именно о зачистке: все девять тел изрешечены и большинство попаданий в головы. Стрельба в помещении велась по дверям и стенам санузла — убийцы делали прострелы наверняка, на поражения всех, кто мог находиться в доме", — говорится в сообщении.

Расстреляна семья в Волновахе Донецкой области. ФОТО: ASTRA/Telegram

У всех убитых зафиксированы огнестрельные пулевые ранения головы, туловища и конечностей.

Родственники, которых пустили на место казни, отметили, что привычный порядок в частном доме не нарушен, а ценные вещи остались на местах — ничего не исчезло.

Между тем в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что устанавливают причастных, совершивших преступление.

Полный список убитых оккупантами жителей в Волновахе:

Капканец Никита 2018 г.р.

Капканец Анастасия 2014 г.р.

Хатынский Дмитрий 2003 г.р.

Капканец Александр 1998 г.р.

Капканец Екатерина 1996 г.р.

Капканец Наталья 1994 г.р.

Капканец Андрей 1992 г.р.

Капканец Татьяна 1972 г.р.

Капканец Эдуард 1970 г.р.

Убийство в Волновахе: что говорят родственники и соседи жертв

По словам родственников семьи, убийство произошло в пятницу, 27 октября. В доме жили супруги Наталья и Андрей, а также их дети – ученица младших классов Настя и 5-летний Никита.

"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", — рассказала дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

Соседи рассказали, что после убийства пытались скрыть преступление – дом залили водой.

"У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их стали искать родственники, вызвали полицию, открыли дом, а все они убиты. Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть доказательства. Все соседи говорят, что убийцы военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", — пожаловался сосед семьи.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что, по предварительным данным, оккупанты лишили жизни целой семьи, которые праздновали день рождения, потому что те отказались отдавать собственное жилье оккупантам.

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