Расстрел украинских пленных: Офис Генпрокурора проверяет причастность двух подразделений РФ

Солдаты оккупационной армии РФ расстреляли троих безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области.

Как рассказал в эфире телемарафона руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, информация об убийстве пленных украинских солдат появилась в одном из Telegram-каналов еще 6 апреля, ее разместили сами россияне.

"7 апреля было начато расследование нашими коллегами из Херсонской области, в частности, Главное управление Национальной полиции и прокуратура Херсонской области. За это время были проведены некоторые неотложные следственные действия. Были проведены осмотры в открытых источниках, были предоставлены поручения в соответствующие подразделения ВСУ, чтобы они подтвердили информацию", — отметил он.

Белоусов добавил, что сейчас проверяют на причастность к совершению этого преступления несколько подразделений оккупантов.

"Есть информация о причастности оккупантов из 328-го полка 104-й дивизии ВДВ РФ. В том телеграмм-канале оккупантов, где впервые была такая информация, был упомянут 345-й полк этой же дивизии. То есть как минимум два подразделения сейчас проверяются. Мы проверяем также другие подразделения РФ, которые могли быть там", — отметил он.

Юрий Белоусов также рассказал, что в настоящее время проверяется информация о погибших погибших военных ВС. Предварительно это произошло в Херсонской области, близ села Крынки.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, рассказал, что по состоянию на данный момент есть 27 уголовных производств по факту гибели 54 украинских военных, которые также были убиты россиянами на поле боя.

"Это все ужасные военные преступления и поражает их системность и массовость. Начиная с ноября прошлого года, эта практика набирает обороты. Хотя первый такой случай был зафиксирован нами еще в марте 2022 года", — резюмировал Юрий Белоусов.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты убивают украинских пленных бойцов, потому что не имеют успехов на Херсонском направлении.

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